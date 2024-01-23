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Sanofi Acquiert Inhibrx pour le traitement du déficit en Alpha-1-Antitrypsine

Sanofi Acquiert Inhibrx pour le traitement du déficit en Alpha-1-Antitrypsine

23 janvier (Reuters) - Sanofi SA:

* VA ACQUÉRIR INHIBRX, INC. ET AJOUTER À SON PORTEFEUILLE MALADIES RARES UN ACTIF POUR LE TRAITEMENT DU DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE

* POUR CHAQUE ACTION INHIBRX, LES ACTIONNAIRES D'INHIBRX RECEVRONT 30,0 $ EN NUMÉRAIRE, UN DROIT DE VALEUR CONTINGENTE DE 5,0 $ ET 0,25 ACTIONS

* SANOFI SE PORTERA ACQUÉREUR DE TOUTES LES ACTIONS EN CIRCULATION DE INHIBRX AU PRIX DE 30,0 $ L'ACTION, CE QUI REPRÉSENTE UNE TRANSACTION EN NUMÉRAIRE VALORISÉE À APPROXIMATIVEMENT 1,7 MILLIARD DE DOLLARS

* SANOFI CONSERVERA UNE PARTICIPATION DE 8% DANS NEW INHIBRX.

* LES DEUX ENTREPRISES PRÉVOIENT DE CLÔTURER LA TRANSACTION DANS LE COURANT DU 2(E) TRIMESTRE DE 2024. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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