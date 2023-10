Sanofi abandonne son objectif de marge opérationnelle pour 2025, le titre plonge

(Reuters) - L'action Sanofi chute en Bourse de Paris vendredi après que le fabricant français de médicaments a abandonné son objectif de marge opérationnelle pour 2025, dans le cadre d'un plan visant introduire en Bourse son activité "Santé Grand Public" et à augmenter les dépenses de recherche et développement. "Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais estime que la voie la plus susceptible d'être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux par la création d'une société cotée en bourse dont le siège serait à Paris", a déclaré le laboratoire dans un communiqué. Dans le cadre d'un effort visant à dépenser davantage dans le développement de médicaments dans le domaine de l'immunologie et de la neuroinflammation, la société a abandonné l'objectif d'une marge opérationnelle des activités de 32% pour 2025 afin de se concentrer sur la "rentabilité à long terme". Le titre Sanofi cédait 15,34% à 85,05 euros à 08h08 GMT, sa plus forte baisse depuis septembre 1994. Le calendrier de la cotation potentielle, qui, selon Sanofi, n'interviendrait pas avant le quatrième trimestre 2024, serait fixé de manière à maximiser la création de valeur pour les actionnaires. Le groupe a déclaré qu'il consulterait les représentants des salariés sur toute opération envisagée. Même si la scission a le potentiel d'être bien accueillie par les investisseurs, les réductions des ambitions de bénéfices au cours des deux prochaines années sont "assez substantielles", note Terence McManus, gestionnaire de fonds chez Bellevue Asset Management en Suisse. "Sanofi a toujours eu une faible productivité en matière de recherche et de développement. Il reste à voir si la direction actuelle a été en mesure de changer suffisamment ce discours pour que les investisseurs soutiennent également cet investissement". Cette annonce intervient après que Kenvue, un concurrent plus important dans le secteur de la consommation, a été scindé de Johnson & Johnson cette année, et après la création de Haleon par GSK et Pfizer en 2022. Bayer, qui possède une nouvelle direction depuis juin, a été confronté aux appels de plusieurs investisseurs à se séparer de ses activités de consommation. L'INVESTISSEMENT VA PESER SUR LES BÉNÉFICES Lors d'une conférence de presse, le directeur financier de Sanofi, Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, a déclaré que l'investissement dans la recherche et le développement serait significatif et pèserait également sur les bénéfices pour 2024, mais il a refusé de fournir des chiffres. Le groupe pharmaceutique a en effet prévenu que son bénéfice ajusté par action (BNPA) des activités en 2024 sera "à peu près stable" par rapport aux niveaux de 2023, en raison de l'augmentation des dépenses de recherche et développement et d'un taux d'imposition plus élevé. Pour les analystes de JP Morgan, bien que la cotation de la division "Santé grand public" soit un point positif, l'avertissement sur le BNPA en 2024 implique qu'il sera de 7,97 euros, soit 9% de moins que le dernier Consensus Vara à 8,80 euros. Sanofi a précisé qu'il visait des économies pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros entre 2024 et la fin de 2025, dont la majeure partie sera réaffectée au financement de l'innovation et de la croissance. Au troisième trimestre, Sanofi a fait état d'une baisse de 10,4% de son résultat opérationnel des activités, à 4,028 milliards d'euros, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,1 milliards d'euros compilée par le groupe. La société a confirmé prévoir une augmentation autour de 5% de son BNPA des activités en 2023, hors effets de change. L'impact négatif des taux de change sur les bénéfices de 2023 devrait se situer entre 6% et 7%, contre 6,5% et 7,5% attendu précédemment. (Reportage Ludwig Burger ; version française Mariana Abreu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)