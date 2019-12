Sanna Marin devient la plus jeune Première ministre de Finlande

Crédit photo © Reuters

HELSINKI (Reuters) - Sanna Marin est devenue dimanche, à 34 ans, la plus jeune Première ministre de Finlande et l'une des plus jeunes dirigeantes au monde après avoir été élue de justesse par son parti social-démocrate (SPD) en remplacement du chef du gouvernement sortant Antti Rinne.

En poste depuis le 6 juin, ce dernier a annoncé la semaine dernière sa démission après avoir perdu la confiance du Centre, l'un des cinq partis de la coalition de centre-gauche au pouvoir en Finlande, pour sa gestion de la grève à La Poste, dont l'Etat finlandais est actionnaire.

"Nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance", a déclaré Sanna Marin à la presse, peu après l'annonce de sa victoire face au chef de file du SDP au Parlement, Antti Lindtman. Mais "nous avons un programme gouvernemental commun qui soude la coalition".

Originaire de la ville industrielle de Tampere, dans le sud-ouest de la Finlande, l'ancienne ministre des Transports prend la tête du gouvernement dans un contexte social tendu sur fond d'appels à la grève dans plusieurs secteurs qui pourrait paralyser le pays à l'approche des fêtes de Noël.

(Tarmo Virki, version française Marine Pennetier)