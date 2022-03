Sanctions américaines contre 99 avions, dont celui d'Abramovitch

(Répétition sans changement au texte)

par David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Le département du Commerce des États-Unis a annoncé vendredi des sanctions contre une centaine d'avions qui se sont rendus en Russie récemment et sont soupçonnés d'infractions aux contrôles américains à l'exportation, y compris un jet utilisé par l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch.

Sur la liste de 99 appareils qui risquent d'être immobilisés figurent essentiellement des Boeing exploités par des transporteurs russes, dont Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air et Aviastar-TU, en plus du Gulfstream G650 de Roman Abramovitch.

Le département du Commerce va avertir toutes les sociétés concernées dans le monde que le ravitaillement en carburant, l'entretien, la réparation ou la fourniture de pièces détachées pour ces appareils constitue désormais une infraction passible de "peines de prison substantielles, amendes, perte de privilèges à l'exportation ou autres restrictions".

Selon l'administration américaine, cela revient à interdire tous les vols internationaux en provenance de Russie avec un des avions figurant sur la liste noire.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimando, a déclaré à Reuters que cette mesure avait pour but "d'avertir le monde entier que nous ne permettrons pas aux entreprises et aux oligarques russes et biélorusses de voyager en toute impunité, en violation de nos lois".

Aeroflot, AirBridge et un porte-parole de Roman Abramovitch n'ont pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

(Reportage de David Shepardson, version française Valentine Baldassari, édité par Tangi Salaün)