Samsung va réduire sa production de puces après la chute de son bénéfice

Samsung va réduire sa production de puces après la chute de son bénéfice













par Joyce Lee et Heekyong Yang SEOUL, 7 avril (Reuters) - Samsung Electronics a fait savoir vendredi qu'il allait réduire "significativement" sa production de semi-conducteurs après avoir dit prévoir une chute plus importante qu'attendu de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, sur fond de nette dégradation du marché mondial de puces. Cette annonce a été bien accueillie par les investisseurs, le titre du géant sud-coréen ayant progressé de 3% dans les premiers échanges, tandis que son rival SK Hynix a progressé de 5%. Samsung a dit anticiper une chute de 96% de son bénéfice d'exploitation sur la période janvier-mars, à 600 milliards de wons (455,5 millions de dollars). Il s'agit d'un plus bas trimestriel en 14 ans, montrent des données de l'entreprise, et d'un montant nettement inférieur au consensus réalisé par Refinitiv SmartEstimate qui ressortait à 873 milliards de wons. Dans un communiqué, le groupe a noté que la demande pour les cartes mémoire a "nettement chuté", citant la situation macroéconomique et la dégradation de la confiance des consommateurs qui "continuent d'ajuster leurs stocks à des fins financières". "Nous ralentissons la production de cartes mémoire de manière significative, en particulier pour les produits dont l'approvisionnement est sécurisé", est-il ajouté dans le document présentant les résultats préliminaires du groupe. Cette décision est d'une ampleur inhabituelle pour Samsung, qui avait opté par le passé pour de petits ajustements, comme des pauses, pour restaurer ses chaînes de production. Aucune précision n'a été donnée sur le futur volume de production. (Reportage Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)