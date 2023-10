Samsung : Le bénéfice d'exploitation devrait avoir chuté de 78% au T3

Samsung : Le bénéfice d'exploitation devrait avoir chuté de 78% au T3













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics a indiqué mercredi que son bénéfice d'exploitation devrait avoir chuté de 78% au troisième trimestre, en raison de la surabondance des semiconducteurs, qui a entraîné d'importantes pertes pour le groupe. Le premier fabricant mondial de puces et de smartphones a estimé que son bénéfice d'exploitation devrait s'établir sur la période juillet-septembre à 2.400 milliards de wons (1,68 milliards d'euros) contre 10.850 milliards de wons l'année précédente. Le groupe a annoncé dans un communiqué que son chiffre d'affaires devrait probablement s'établir à 67.000 milliards de wons au troisième trimestre, en baisse de 13% par rapport à la même période l'année dernière. Samsung a prévu de communiquer ses résultats trimestriels détaillés plus tard ce mois-ci. (Reportage Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Camille Raynaud)