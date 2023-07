Samsung : Le bénéfice d'exploitation devrait avoir chuté au T2

SEOUL, 7 juillet (Reuters) - Samsung Electronics a déclaré vendredi que son bénéfice d'exploitation devrait avoir chuté de 96% au deuxième trimestre, un recul conforme aux attentes, alors que la surabondance de semiconducteurs a entraîné d'importantes pertes pour le groupe, en dépit d'une révision à la baisse de sa production. Dans un communiqué succinct préliminaire sur ses résultats trimestriels, le premier fabricant mondial de puces et de smartphone a indiqué que son bénéfice d'exploitation s'était établi sur la période avril-juin à 600 milliards de wons (458,83 millions de dollars), contre 14.100 milliards de wons un an plus tôt. Il s'agirait du plus faible bénéfice du géant sud-coréen sur un trimestre depuis la période janvier-mars 2009 (590 milliards de wons), selon des données de l'entreprise. Ce montant est proche de l'estimation de 555 milliards de wons compilée par Refinitiv. Samsung a prévu de communiquer ses résultats trimestriels détaillés le 27 juillet. (Reportage Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)