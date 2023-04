Samsung enregistre une chute de 95% de son bénéfice au T1

SEOUL, 27 avril (Reuters) - Samsung Electronics a fait état jeudi d'une baisse de 95% de son bénéfice au premier trimestre, la forte dégradation de la demande mondiale de puces ayant fait chuter les prix. Le géant sud-coréen, qui produit des puces mémoires et des smartphones, a indiqué que son bénéfice d'exploitation s'était établi à 640 milliards de wons (432 millions d'euros) sur la période janvier-mars, contre 14.120 milliards de wons un an plus tôt. Ce résultat est en ligne avec les estimations publiées plus tôt ce mois-ci par l'entreprise. Le chiffre d'affaires de Samsung a chuté de 18% à 63.700 milliards de wons. (Reportage Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Camille Raynaud)