Samsung dit anticiper une chute de 35% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre devrait avoir chuté de 35%, dans un contexte prolongé de faible demande pour ses semi-conducteurs et ses téléviseurs, des résultats inférieurs aux attentes. Dans un communiqué succinct préliminaire sur ses résultats trimestriels, le premier fabricant mondial de puces et de smartphones estime que son bénéfice d'exploitation sur la période octobre-décembre s'est établi à 2.800 milliards de wons (2,13 milliards de dollars), contre 4.310 milliards de wons un an plus tôt. Il s'agirait toutefois du plus faible repli en rythme annuel de son bénéfice depuis cinq trimestres. Samsung a prévu de communiquer ses résultats trimestriels détaillés le 31 janvier. Un rebond de la demande pour les semi-conducteurs est attendu cette année, dans le sillage d'une hausse des prix au dernier trimestre 2023 alimentée par une baisse de la production - une tendance qui devrait se prolonger. (Reportage Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)