Samsung anticipe une reprise progressive de la demande mondiale de puces au second semestre

Samsung anticipe une reprise progressive de la demande mondiale de puces au second semestre













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Samsung Electronics a annoncé jeudi une reprise progressive de la demande mondiale de semi-conducteurs après qu'une surabondance de puces a entraîné d'importantes pertes pour le groupe au deuxième trimestre, en dépit d'une révision à la baisse de sa production. "Le marché des (puces mémoires) devrait progressivement se stabiliser au deuxième semestre compte tenu des réductions de production dans le secteur", a déclaré le premier fabricant mondial de puces et de smartphones. Le groupe a indiqué que ses clients devraient recommencer à acheter des semi-conducteurs au lieu d'utiliser leurs stocks. Samsung a fait état d'une baisse de 95% de son bénéfice trimestriel sur la période avril-juin. Le bénéfice d'exploitation du groupe s'est établi à 669 milliards de wons (474 millions d'euros) au deuxième trimestre, contre 14.100 milliards de wons un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du géant sud-coréen a reculé de 22% au deuxième trimestre, à 60.000 milliards de wons. (Reportage Joyce Lee et Ju-min Park; version française Camille Raynaud)