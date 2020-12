Samia Ghali soutient la candidature de Benoît Payan à la mairie de Marseille

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Samia Ghali, dont le ralliement a été déterminant dans la victoire de la gauche à Marseille, a annoncé jeudi qu'elle soutenait Benoît Payan, candidat à la succession de Michèle Rubirola, qui a démissionné en début de semaine, à la tête de la ville.

"Mon groupe et moi-même voterons pour le candidat qui a été choisi par le Printemps marseillais. Nous voterons pour Benoît Payan. Je choisis de respecter la voix des Marseillais", a déclaré l'ex-sénatrice PS dans son fief de la mairie des 15-16e arrondissements, dans les quartiers nord de Marseille.

"Le 4 juillet, j’ai passé un contrat avec le Printemps marseillais, pas avec un homme ou une femme mais avec le Printemps marseillais. Ils sont arrivés en tête de ces municipales. Pour moi, il n’a pas été question de remettre en question ce qui a été décidé il y a encore quelques mois (...)", a-t-elle ajouté.

"Je ne souhaite pas rajouter un désordre supplémentaire, les Marseillais ne méritent pas cela et je l’ai toujours dit, car je n’ai jamais changé et varié de positionnement", a-t-elle poursuivi.

"Je mettrai toute ma pugnacité et mon énergie pour faire que Marseille réussisse et que Marseille redevienne la capitale qu'elle doit être, c'est-à-dire la deuxième ville de France et une capitale internationale", a-t-elle promis.

Michèle Rubirola a annoncé mardi qu'elle démissionnait de son poste de maire en jugeant que son premier adjoint, Benoît Payan, était mieux placé qu'elle pour répondre à la situation d'urgence à laquelle est confrontée la ville.

La position de Samia Ghali était très attendue car c'est son désistement qui avait ouvert la voie le 4 juillet dernier à l'élection de Michèle Rubirola au terme d'une folle semaine de tractations et d'une séance houleuse du conseil municipal.

Elle avait obtenu en échange la charge de deuxième adjoint.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LUNDI

Le Printemps marseillais - rassemblement de partis de gauche, écologistes et de militants associatifs emmené par Michèle Rubirola et Benoît Payan - a remporté les municipales mais du fait des règles d'attribution au conseil municipal ne compte que 42 élus contre 39 pour LR quand la majorité absolue est fixée à 51 voix.

Les huit élus de la liste conduite par Samia Ghali font donc d'elle la "faiseuse de roi" incontournable.

Une réunion du conseil municipal est programmée ce lundi pour procéder à l’élection d’un nouveau maire.

Interrogée sur BFMTV peu après sa déclaration sur sa place au sein de l'organigramme de la ville de Marseille, Samia Ghali a déclaré : "Ma place a peu d'importance dans cette situation. Ce qui compte, c'est comment je vais accompagner l'exécutif, le futur maire de Marseille, à réussir pour la ville. C'est lui qui décidera de la place qu'il veut que je prenne".

(Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)