Salve d'avertissements sur résultats à la Bourse de Paris qui recule nettement

par Blandine Henault PARIS, 27 octobre (Reuters) - La Bourse de Paris connaît une succession d'avertissements sur résultats à l'occasion de la saison de publications pour le troisième trimestre, confirmant la dégradation de la conjoncture économique qui se traduit dans les comptes des entreprises. Début octobre, c'est Alstom qui a donné le premier coup de semonce avec une forte dégradation de sa prévision annuelle de flux de trésorerie disponible. S'en est suivi mercredi Worldline qui a connu un plongeon historique de 59% sur une seule journée après avoir abaissé ses objectifs financiers pour 2023 et annoncé un plan de réduction de coûts. Puis Plastic Omnium, Casino et Fnac Darty jeudi, Remy Cointreau et Sanofi ce vendredi. L'affaiblissement de la demande dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de crise du coût de la vie est régulièrement mis en avant. Ainsi, s'ils n'ont pas proprement annoncé de "profit warning", les géants du luxe LVMH et Kering ont déçu les attentes sur le troisième trimestre alors que le secteur est réputé pour résister aux dégradations du cycle économique. Pour les entreprises, le ralentissement est perceptible aussi bien en Europe, notamment en Allemagne, qu'aux Etats-Unis et en Chine où la reprise économique post-COVID est poussive. Les avertissements sur résultats ne sont d'ailleurs pas limité à la France ni à un secteur en particulier. Le numéro un mondial de la publicité, le britannique WPP a abaissé jeudi ses perspectives pour 2023 et le constructeur automobile allemand Volkswagen a averti d'un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques. "La série de 'profit warning' observée en Europe et à Paris, avec notamment plusieurs alertes au niveau des flux de trésorerie, intervient dans un contexte de net ralentissement économique en zone euro notamment", pointe Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG. "Même si pour certaines entreprises il s'agit de 'profit warning' spécifiquement liés à des problèmes de stratégie individuelle et pas forcément de difficultés sectorielles, pour d'autres ce sont les effets de l'inflation sur le consommateur, de la hausse des coûts et du durcissement des politiques monétaires qui impactent la performance". PLONGEON HISTORIQUE "Les publications de chiffre d'affaires sont faibles, en particulier en Europe, où les contre-performances par rapport aux attentes du marché sont à leur plus haut depuis dix ans", renchérissent dans une note les analystes de Barclays, qui pointent en particulier les entreprises cycliques. "Les entreprises semblent de façon générale pessimistes sur l'économie et les prévisions annuelles sont inhabituellement faibles à cette période de l'année", ajoutent-ils. En Bourse, ces avertissements sur résultats ont provoqué des plongeons parfois sans précédent pour les entreprises concernées. Alstom a perdu 35% le jour de ses annonces, son plus fort repli en 20 ans. Plastic Omnium a chuté de 22% en une séance, du jamais vu pour l'équipementier automobile. Sanofi perdait plus de 15% vendredi dans la matinée, sa plus forte baisse depuis 1994. "Dans un contexte de moindre liquidité sur les marchés et de ralentissement économique, les réactions de marchés sont exacerbées et relativement asymétriques : les bons résultats ne sont pas forcément suivis de fortes hausses alors que les résultats inférieurs aux attentes sont très fortement vendus par le marché", observe Alexandre Baradez. Les publications se poursuivront la semaine prochaine et début novembre à Paris et en Europe, avec notamment les banques françaises. Jusqu'ici le secteur bancaire a profité de la hausse des taux d'intérêt pour améliorer ses revenus mais il pourrait commencer lui aussi à ressentir le ralentissement économique. BNP Paribas a ainsi publié jeudi des résultats plus faibles que prévu pour ses activités de détail et de crédit à la consommation en France. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)