SALON-Macron veut une filière électrique française, Renault dévoile la nouvelle R4

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a dévoilé lundi au salon de l'automobile de Paris sa nouvelle Renault 4 électrique qui sera fabriquée à Maubeuge (Nord), un des modèles pouvant incarner la filière électrique française qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux.

La voiture, un petit SUV reprenant quelques codes de l'iconique 4L des années 1960, sera commercialisée à partir de 2025.

"Nous avons une stratégie industrielle pour que les gens achètent de plus en plus français", a dit le président de la République Emmanuel Macron, dimanche soir dans une interview aux Echos, à la veille de sa visite au Mondial.

"Nous atteindrons le million de véhicules électriques produits en France en 2027", a-t-il poursuivi, rappelant son ambition que deux millions de véhicules électriques soient construits en 2030.

Le sujet est particulièrement sensible à l'ouverture d'un salon de l'automobile marqué par une forte présence des marques chinoises. Hormis la Renault Zoé en fin de vie, la nouvelle Mégane et deux petits SUV Opel et DS (Stellantis), tous les autres modèles 100% électriques des constructeurs automobiles français pour les particuliers sont fabriqués à l'étranger.

"On a consolidé avec Renault toute la partie 'ElectriCity', notamment à Douai et Maubeuge", a dit le chef de l'Etat aux Echos. "Je serai avec Carlos Tavares de Stellantis au Mondial de l'Auto pour y faire ensemble des annonces très importantes concernant la localisation de modèles électriques ou hydrogène en France, dans nos territoires."

Selon une source proche de Stellantis, il pourrait s'agir des versions électriques des Peugeot 408 et 308, actuellement disponibles seulement en thermique et hybride et assemblées à Mulhouse (Haut-Rhin).

Quant à la Renault 4, annoncée à travers le concept car "4EVER Trophy", elle viendra s'ajouter à un nouveau Kangoo électrique, produit à Maubeuge, à la nouvelle Mégane fabriquée à Douai (Nord), et au retour à Douai également (Nord) du Scenic et de la Renault 5 d'ici 2024, tous des modèles à batterie.

Le groupe Renault, dont la marque au losange doit devenir 100% électrique en 2030, doit détailler le 8 novembre sa stratégie visant à créer une entité dédiée à l'électrique et aux logiciels, le secteur d'avenir de l'industrie automobile, et une autre spécialisée dans le métier historique des motorisations thermiques. Il discute en parallèle avec Nissan pour revoir la structure de leur alliance vieille de 20 ans.

Pour répondre au problème d'accessibilité des véhicules électriques, toujours plus chers que leurs homologues thermiques, dans un contexte aggravé par l'inflation, Emmanuel Macron a également annoncé une hausse du bonus écologique pour l'achat d'une voiture pour la moitié des ménages français et l'entrée en application du "leasing social" début 2024, un dispositif permettant d'accéder à une voiture électrique pour 100 euros par mois.

"Des précommandes se feront à l'horizon du second semestre 2023, pour une livraison début 2024, ce qui correspond à la montée en charge de toute notre stratégie", a-t-il dit.

Interrogé sur la possibilité de réserver une partie des aides publiques à des voitures fabriquées en Europe, sur le modèle des annonces faites aux Etats-Unis, le chef de l'Etat a répondu qu'il plaidait pour cela depuis cinq ans.

"On ne peut pas être le seul espace, le plus vertueux sur le plan climatique, qui considère qu'il n'y a pas de préférence européenne. Je défends fortement une préférence européenne sur ce volet et un soutien fort à la filière automobile", a-t-il ajouté.

(Avec Claude Chendjou et Elizabeth Pineau, édité par)