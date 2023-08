Salaires, pouvoir d'achat : journée d'action intersyndicale le 13 octobre

PARIS, 28 août (Reuters) - Quelques mois après leur mobilisation commune contre la réforme des retraites, les syndicats français appellent à une journée d'action "contre l'austérité, pour l'augmentation des salaires, des pensions, et l'égalité femme-homme" le vendredi 13 octobre, peut-on lire dans un communiqué commun publié lundi. Les huit organisations espèrent une mobilisation sur ces thèmes "en France et en Europe". "La colère contre la réforme des retraites est intacte et des milliers de travailleurs seront pénalisés par son application à marche forcée le 1er septembre", écrivent les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA et Solidaires dans ce document préparé lors d'une réunion vendredi dernier. "Alors que les profits explosent dans la plupart des grandes entreprises, plus que jamais un meilleur partage de la richesse produite est impératif", ajoutent-ils, à l'heure de la préparation du Projet de loi de finances 2024, qui sera débattue cet automne au Parlement. Après un été marqué par la sécheresse et les incendies en de nombreux endroits du globe, les syndicats évoquent en outre "la nécessité d'engager une transition écologique socialement juste". (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)