Salah Abdeslam reconnu coupable de meurtre pour les attentats de Bruxelles en 2016

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La justice belge a reconnu mardi Salah Abdeslam et cinq autres suspects coupables de meurtre pour les attaques à la bombe perpétrées dans le métro et à l'aéroport de capitale Bruxelles en 2016 qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Dix prévenus étaient jugés depuis novembre dernier, dans ce qui constitue l'un des plus grands procès de l'histoire du pays, pour leur participation présumée à des activités terroristes. L'un d'entre eux, Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats - comme de ceux de Paris -, aurait été tué en Syrie et était jugé par contumace. Parmi ces dix accusés, six avaient déjà été condamnés en juin 2022 pour leur rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et au Stade de France. Salah Abdeslam, qui avait réussi à regagner la Belgique après les attaques en région parisienne, et ses complices étaient jugés à Bruxelles par un jury populaire, et non une cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels, comme cela fut le cas à Paris. Certaines des milliers de personnes qui s'étaient constituées parties civiles ont pris la parole durant le procès, de même que quelque 370 experts et témoins, pour retracer notamment le parcours des terroristes à l'aéroport international de Bruxelles-National, à Zaventem, et dans une station de métro de la capitale. (Reportage Philip Blenkinsop et Marine Strauss; version française Jean Terzian)