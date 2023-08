Saisie record de huit tonnes de cocaïne dans le port de Rotterdam















Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les douanes néerlandaises ont saisi plus de huit tonnes de cocaïne dissimulée dans un conteneur de bananes, ont annoncé jeudi les autorités. Selon un porte-parole du ministère public, la cargaison provient d'Equateur et a transité par le canal du Panama. Sa présence a été décelée le 13 juillet par des chiens renifleurs lors d'un contrôle du conteneur. La saisie n'a pas été immédiatement rendue publique afin de ne pas entraver l'enquête, qui est toujours en cours, a ajouté le porte-parole. C'est la première fois que les douanes néerlandaises saisissent une cargaison d'une telle ampleur, a-t-on précisé. La drogue, d'une valeur estimée à 600 millions d'euros, a été détruite. (Toby Sterling; version française Nicolas Delame, édité par Laetitia Volga)