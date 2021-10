Saisie record de cocaïne au large des côtes portugaises

ALMADA, Portugal (Reuters) - Les autorités portugaises et espagnoles ont saisi en haute mer 5,2 tonnes de cocaïne entreposées sur un voilier, une quantité inédite dans ce type d'embarcation, a annoncé lundi Luis Neves, qui dirige les services d'enquêtes criminelles de la police portugaise.

La drogue était empaquetée dans 183 sacs de jute et devait être commercialisée sur le marché européen.

"Nous constatons une augmentation du trafic de drogue et le message que nous voulons adresser aux organisations est le suivant: nous vous attendons", a-t-il dit.

"Ceux qui devront tomber tomberont car une telle quantité de drogue représente une fortune considérable et c'est un coup terrible porté aux groupes criminels."

Trois personnes, deux Espagnols et un Péruvien, ont été interpellées dans l'opération conduite à quelque 550 kilomètres au large des côtes portugaises par les autorités de Madrid et de Lisbonne. Selon la police, les trois suspects sont soupçonnés d'appartenir à un réseau de trafiquants spécialisé dans l'acheminement de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

(Reportage Catarina Demony et Miguel Pereira, version française Nicolas Delame)