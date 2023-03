Sainte-Soline: Pronostic vital toujours engagé pour un manifestant blessé

Sainte-Soline: Pronostic vital toujours engagé pour un manifestant blessé













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le pronostic vital d'un manifestant de 30 ans, victime d'un traumatisme crânien lors des affrontements samedi entre forces de l'ordre et opposants au projet de vaste réservoir de rétention d'eau à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, est toujours engagé, a fait savoir le procureur de Niort. Le procureur de Niort, Julien Wattebled, a également indiqué que deux autres manifestants, une femme de 19 ans et un homme de 27, ont été pris en charge par les secours en urgence absolue. Deux gendarmes, parmi les 29 blessés, sont également en urgence absolue, sans pronostic vital engagé, indique en outre Julien Wattebled, ajoutant que deux journalistes avaient été blessés. "Le parquet de Niort a ouvert une enquête en recherche des causes des blessures graves concernant ces personnes en urgence absolue pour déterminer la nature exacte des blessures et les circonstances dans lesquelles elles ont été blessées", précise le procureur. De violents affrontements ont éclaté samedi en tout début d'après-midi entre forces de l'ordre et manifestants protestant contre un projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline. Au cours de ces affrontements, quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés. (Reportage Gus Trompiz, rédigé par Matthieu Protard)