Saint-Moritz : Hôtels en quarantaine et écoles fermées pour contenir les cas de variants du COVID-19

par Michael Shields et John Miller

ZURICH (Reuters) - Des responsables de la station suisse Saint-Moritz ont placé en quarantaine les employés et les clients de deux hôtels de luxe, fermé les écoles de ski et imposé aux écoliers de rester à la maison lundi, après qu'une douzaine de personnes ont été testées positives à une variante du coronavirus hautement infectieuse.

Environ 300 employés et 95 clients du Grand Hôtel des Bains Kempinski St. Moritz et du Badrutt's Palace Hotel ont été mis en quarantaine et le canton des Grisons a imposé le port du masque au village de 5.200 habitants, une destination très prisée par les amateurs de sports d'hiver.

Les personnes mises en quarantaine seront testées et celles qui auront été détectées positives seront isolées. Celles dont le test est négatif pourront partir, a déclaré un porte-parole de la cellule régionale de lutte contre le coronavirus.

Si les nationalités des personnes concernées n'ont pas été révélées, les autorités des Grisons ont dit que des étrangers se trouvaient probablement parmi les clients de l'hôtel.

Les autorités ont identifié des mutations identiques à celles des variants du coronavirus hautement contagieux détectées initialement en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, sans toutefois encore déterminer si elles correspondaient à l'un d'entre eux.

La Suisse a maintenu ouvertes les remontées mécaniques, y compris à Saint-Moritz, mais a fermé les restaurants, bars et théâtres.

Des responsables de Saint-Moritz ont défendu la décision de maintenir les pistes de ski ouvertes, estimant que le port d'un masque et la distanciation sociale pouvaient contribuer à limiter les infections.

"S'il y a 100 personnes sur les pistes de ski, alors il y en aura 100 de moins dans les villages", a observé Christian Gartmann, un responsable de la cellule COVID-19 de la région de Saint-Moritz.

