Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres pour 2024 malgré un marché difficile

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Saint-Gobain a annoncé jeudi viser une marge d’exploitation à deux chiffres en 2024, bien que le contexte difficile sur certains marchés ait pesé sur son chiffre d'affaires annuel, en baisse de 6,4% pour l'exercice 2023. "En Europe de l'Ouest, la rénovation continuera de résister, tandis que la construction neuve restera difficile mais atteindra progressivement, pays par pays, un point bas dans un marché qui reste structurellement sain compte tenu des besoins de construction", a déclaré Benoit Bazin, directeur général du groupe, dans un communiqué. Il a ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes qu'il existait un "besoin structurel non rempli de logements" en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et en Asie, ce qui pourrait inverser la tendance en matière de construction neuve, actuellement à la baisse. Benoit Bazin a également indiqué s'attendre à ce que l'activité de rénovation soit le moteur de la croissance à long terme. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 47,94 milliards d'euros en 2023, contre 51,2 milliards d'euros en 2022, un effet de change négatif de 2,3% et les faibles volumes ayant posé sur les résulmtats. A lire aussi... Les analystes tablaient en moyenne sur une baisse des ventes de 6,1%, à 48,08 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société. Saint-Gobain a également annoncé proposer un dividende de 2,10 euros au titre de l’exercice 2023. (Rédigé par Augustin Turpin avec Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)