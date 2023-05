Saint-Gobain signe un contrat majeur d'approvisionnement en électricité renouvelable en Inde

16 mai (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * SIGNE UN CONTRAT MAJEUR D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE EN INDE * ACCORD D'UNE DURÉE DE 20 ANS ENTRERA EN VIGUEUR EN 2024, ET PORTERA LA PART D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE EN INDE À 65% DÈS 2025 * VIBRANT ENERGY FOURNIRA À SAINT-GOBAIN 189 GWH D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE PAR AN, RÉDUISANT AINSI LES ÉMISSIONS DE CO2 DE SAINT-GOBAIN EN INDE DE PRÈS DE 120 000 TONNES PAR AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)