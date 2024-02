Saint-Gobain serait en pourparlers pour racheter l'australien CSR

21 février (Reuters) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain mène des discussions préliminaires en vue d'acquérir son concurrent australien CSR , a rapporté mercredi l'agence Bloomberg News. Les deux entreprises travaillent sur un accord avec des conseillers, ajoute Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Selon l'une des sources citées, Saint-Gobain a trouvé un financement pour une éventuelle transaction. A la Bourse de Sydney, la cotation de l'action CSR a été suspendue après un bond de 17,43% en séance. A la clôture de mardi, la capitalisation boursière de CSR s'élevait à 3,23 milliards de dollars australiens, soit 1,96 milliard d'euros, selon des données LSEG. CSR et Saint Gobain n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. (Rédigé par Kanjyik Ghosh ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)