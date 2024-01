Saint-Gobain réalise deux acquisitions dans les revêtements de sol

18 janvier (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * SAINT-GOBAIN RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION AVEC DEUX ACQUISITIONS DANS LES REVÊTEMENTS DE SOL * R.SOL EST UN PRODUCTEUR FRANÇAIS DE SOLUTIONS POUR LES SOLS À BASE DE RÉSINE, EMPLOYANT ENVIRON 30 PERSONNES * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, ATTENDUE D'ICI LA FIN DU 1ER SEMESTRE 2024, EST SOUMISE À DIFFÉRENTES CONDITIONS * TECHNICAL FINISHES EST UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LES SOLUTIONS DE REVÊTEMENTS DE SOL EN RÉSINE EN AFRIQUE DU SUD QUI EMPLOIE ENVIRON 90 PERSONNES * LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES COMBINÉ S'EST ÉLEVÉ À ENVIRON 20 MILLIONS D'EUROS EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)