Saint-Gobain : perspectives relevées !

26 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * RÉSULTATS AU S1 2023 PERSPECTIVES 2023 RELEVÉES * MARGE À 11,3% ET DE RÉSULTAT D'EXPLOITATION À 2 813 MEUR MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE * CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION EN AMÉRIQUE DU NORD, ASIE ET PAYS ÉMERGENTS QUI REPRÉSENTENT PLUS DE 60% DES RÉSULTATS DU GROUPE * CASH FLOW LIBRE DE +30% À 2.192 MEUR * MARGE D'EXPLOITATION ATTENDUE À DEUX CHIFFRES SUR L'ANNÉE 2023 * AU SECOND SEMESTRE 2023, LE GROUPE VISE UNE MARGE D'EXPLOITATION COMPRISE ENTRE 9% ET 11% Texte original : https://tinyurl.com/27n9st37 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)