Saint-Gobain monte en Bourse, le fonds Bluebell réclame du changement

PARIS (Reuters) - Saint-Gobain affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40 mercredi matin après un article du Financial Times (FT) selon lequel le fonds d'investissement activiste Bluebell Capital a demandé au groupe une réorganisation de ses activités et le remplacement de son président en dénonçant des performances décevantes.

L'action du numéro un français des matériaux de construction gagne 1,7% à 52,78 euros à 10h00 alors que l'indice phare de la Bourse de Paris progresse de 0,73%.

Selon le FT, qui dit avoir eu accès à la correspondance engagée depuis décembre entre Bluebell et les dirigeants de Saint-Gobain, le fonds demande au groupe de scinder, d'introduire en Bourse ou de vendre ses activités de distribution pour se concentrer sur les matériaux de construction.

Bluebell souhaite également remplacer le président du conseil d'administration, Pierre-André de Chalendar, ex-PDG du groupe, par un dirigeant indépendant lors de l'assemblée générale des actionnaires de juin, ajoute le quotidien économique britannique.

Saint-Gobain a annoncé en mars son intention de renouveler le mandat de Pierre-André de Chalendar jusqu'en 2024 "dans le cadre de la transition avec Benoît Bazin", nommé directeur général en juillet dernier.

Saint-Gobain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Bluebell Capital s'est notamment fait connaître en interpellant ces derniers mois les directions du groupe français d'alimentation et de boissons Danone et du géant minier Glencore, soit pour demander une scission de certaines activités, soit pour réclamer le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

(Rédigé par Camille Raynaud et Marc Angrand, édité par Kate Entringer)