Saint-Gobain : Le CA annuel en baisse avec les taux de change et la faiblesse des volumes

29 février (Reuters) - Saint-Gobain a fait état jeudi d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires annuel, la vigueur des taux de change et la faiblesse des volumes ayant pesé sur les résultats. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 47,94 milliards d'euros en 2023, contre 51,2 milliards d'euros en 2022. Les analystes tablaient en moyenne sur une baisse des ventes de 6,1%, à 48,08 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société. (Rédigé par Augustin Turpin avec Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)