Saint-Gobain en pourparlers avancés pour racheter l'australien CSR

Saint-Gobain en pourparlers avancés pour racheter l'australien CSR













(Actualisé avec confirmation de Saint-Gobain) 21 février (Reuters) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mercredi mener des pourparlers avancés en vue d'acquérir son concurrent australien CSR, confirmant une information rapportée plus tôt par l'agence Bloomberg News. Dans un communiqué, Saint-Gobain a dit avoir approché le conseil d'administration de CSR avec une offre indicative non contraignante pour acquérir la totalité du capital de la société au prix de 9 dollars australiens par action. "Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait attrayante pour les deux groupes, tirant parti de leur partenariat de longue date avec des modèles d'affaires similaires, une proximité culturelle et des opportunités de développement", a indiqué le groupe français dans un communiqué. A lire aussi... A la Bourse de Sydney, la cotation de l'action CSR a été suspendue en séance après un bond de 17,43%, à 7,95 euros, qui a suivi l'information de Bloomberg. A la clôture de mardi, la capitalisation boursière de CSR s'élevait à 3,23 milliards de dollars australiens, soit 1,96 milliard d'euros, selon des données LSEG. A Paris, l'action Saint-Gobain a réduit ses pertes après la confirmation de discussions avec CSR et reculait de 0,27% vers 09h35 GMT. (Rédigé par Kanjyik Ghosh ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)