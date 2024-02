Saint-Gobain confirme être en pourparlers pour acquérir CSR

(Reuters) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé mercredi être en pourparlers avancés pour acquérir son concurrent australien CSR. Le groupe mène des discussions sur une offre indicative non contraignante pour acquérir la totalité du capital de CSR à un prix de 9,00 dollars australiens par action, a-t-il précisé. "Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait attrayante pour les deux groupes, tirant parti de leur partenariat de longue date avec des modèles d'affaires similaires, une proximité culturelle et des opportunités de développement", a ajouté le groupe. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)