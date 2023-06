Saint-Gobain conclut un accord en vue de l’acquisition de HCBI en Malaisie

15 juin (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * SAINT-GOBAIN SE RENFORCE SUR LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION LÉGÈRE EN MALAISIE * A CONCLU UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION DE HUME CEMBOARD INDUSTRIES SDN BHD (HCBI) * HCBI OPÈRE UNE USINE DE PRODUCTION ET EMPLOIE 280 PERSONNES DANS L'OUEST DE LA MALAISIE POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 20 MILLIONS D'EUROS * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA RÉALISATION DE CONDITIONS D'USAGE ET DEVRAIT INTERVENIR D'ICI LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)