Saint-Gobain conclut le rachat de l'australien CSR

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Saint-Gobain a annoncé lundi l'achat définitif de son homologue australien CSR Limited pour une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (2,72 milliards d'euros). Le groupe français des matériaux de construction a conclu un accord pour "renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance d'Asie-Pacifique", avec l'acquisition en numéraire de toutes les actions en circulation de CSR, pour 9 dollars australiens par action. Le prix représente une prime d'environ 7,4% par rapport à la dernière valeur du titre CSR. "CSR sera naturellement consolidé dans l’organisation par pays de Saint-Gobain comme l’entité opérant les activités du Groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande au sein de la Région Asie-Pacifique", explique Saint-Gobain dans un communiqué. A lire aussi... Fondée en 1855, CSR est l'une des plus anciennes entreprises d'Australie. D'abord une entreprise de raffinage du sucre, elle s'est diversifiée dans les produits de construction. La transaction, recommandée à l'unanimité aux actionnaires par le conseil d'administration de l'entreprise australienne, devrait être finalisée durant le second semestre 2024. Les négociations entre les deux groupes avaient été annoncées le 21 février, faisant bondir le titre CSR. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec Sudip Kar-Gupta)