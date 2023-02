Saint-Gobain affiche un chiffre d'affaires record et dépasse les estimations

par Dina Kartit 23 février (Reuters) - Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain, a affiché jeudi un chiffre d'affaires annuel record, dépassant les attentes des analystes, grâce à une forte croissance dans toutes ses régions et malgré une inflation plus élevée et des inquiétudes sur la croissance économique. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 51,197 milliards d'euros, en hausse de 15,9% par rapport à 2021. Un consensus Refinitiv établi à partir de 21 analystes tablait sur 50,76 milliards d'euros pour la période. "C'est la première fois que nous franchissons la barre des 50 milliards", a déclaré le directeur général Benoit Bazin lors d'un appel téléphonique avec des journalistes. Le résultat opérationnel a augmenté de 18,4% pour atteindre un nouveau record de 5,34 milliards d'euros, a précisé le groupe, tandis que la marge opérationnelle a également atteint un nouveau record à 10,4% en 2022 contre 10,2% en 2021. Le groupe a attribué cette solide performance à la forte dynamique de tous les segments dans le monde, malgré un "environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique instable en 2022." Pour 2023, le groupe a dit s'attendre à ce que la marge opérationnelle reste dans une fourchette comprise entre 9% et 11%. Il prévoit un ralentissement modéré avec une baisse des nouvelles constructions dans certaines régions, mais s'attend à une résilience plus large pour les rénovations en 2023. Saint-Gobain a indiqué que la vente de son activité de distribution britannique au groupe Stark pour environ 740 millions de livres (839,17 million d'euros) serait finalisée d'ici fin mars 2023. Le groupe français a proposé un dividende de 2,0 euros par action, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, ajoutant qu'il allouera au moins 400 millions d'euros pour des rachats d'actions en 2023 afin de réduire davantage le nombre de ses actions en circulation. (Reportage Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)