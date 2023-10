Saint-Gobain affiche un CA en baisse au T3, faiblesse des volumes

(Reuters) - Saint-Gobain a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la vigueur des taux de change, l'effet périmètre négatif et la faiblesse des volumes ayant pesé sur les résultats du groupe français de matériaux de construction. Saint-Gobain a fait état d'un chiffre d'affaires de 11,57 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 10,5% à structure réelle et comparé à la même période l'année dernière. Les analystes tablaient sur 11,5 milliards d'euros. L'entreprise a également enregistré une baisse de 5% de ses volumes ainsi avec un effet de change à -3,9%, conformément aux attentes. Lors d'une conférence de presse, le directeur général Benoît Bazin a lié les résultats de l'entreprise à un "contexte de ralentissement modéré" sur ses marchés, "avec un contraste entre une baisse marquée de la construction neuve et un secteur de la rénovation généralement résistant". Les rénovations représentent environ 50% des activités totales de l'entreprise, a déclaré Benoît Bazin, et plus de 6% en Europe. Alors que le marché du logement subit le poids des hausses de taux agressives des banques centrales mondiales, Jefferies voit toutefois un potentiel de croissance des volumes, de surperformance du marché et de résilience des marges pour Saint-Gobain. "Les ambitions mondiales en matière de réduction des émissions de carbone devraient permettre à Saint-Gobain de dépasser la croissance du marché au moins jusqu'en 2030", a déclaré Jefferies dans note publiée avant les résultats. Les analystes de Midcap Partners ont également déclaré que les activités du groupe "seront soutenues par les ambitions de l'Europe en matière de réduction des émissions". Le Parlement européen vise une réduction de 40% des émissions de carbonne dans les pays de l'Union Européenne, dans des domaines tels que la construction et l'agriculture, d'ici à 2030. Saint-Gobain a confirmé ses perspectives pour le reste de l'année. (Reportage Gaëlle Sheehan, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)