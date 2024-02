Saint-Gobain acquiert les actions en circulation de CSR Limited en Australie

26 février (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * ACQUISITION DE L'INTÉGRALITÉ DES ACTIONS EN CIRCULATION DE CSR PAR LE BIAIS D'UN " SCHEME OF ARRANGEMENT " À UN PRIX DE 9,00 DOLLARS AUSTRALIENS PAR ACTION, EN ESPÈCES * ACQUISITION REPRÉSENTANT UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 4,5 MILLIARDS DE DOLLARS AUSTRALIENS (SOIT ENVIRON EUR 2,7 MDS) ET UNE VALEUR D'ENTREPRISE NETTE D'ENVIRON 3,2 MILLIARDS DE DOLLARS AUSTRALIENS * FINALISATION DE LA TRANSACTION PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)