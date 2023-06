Saint-Gobain accusé de pratiques anticoncurrentielles en Inde

Saint-Gobain accusé de pratiques anticoncurrentielles en Inde













Crédit photo © Reuters

NEW DELHI (Reuters) - L'autorité indienne de la concurrence enquête sur une plainte contre Saint-Gobain selon laquelle le groupe français a forcé certains partenaires à lui acheter du verre exclusivement sous peine d'être exclus de l'approvisionnement, selon des documents consultés par Reuters. La plainte contre Saint-Gobain et son unité locale a été déposée le 25 mai auprès de la Commission indienne de la concurrence (CCI) par un cadre retraité de l'industrie du verre, dont l'identité a été censurée des documents à la demande de la personne. Saint-Gobain et son unité indienne, Saint-Gobain India Private Limited, sont accusées d'abuser de leur position sur le marché du verre flotté transparent, une variante souvent utilisée pour les fenêtres, les portes ou les façades, et des variantes de verre à couche. Saint-Gobain détient 44% du marché indien du verre flotté et 19% de celui du verre à couche, selon les documents. Le groupe a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas connaissance d'une plainte, d'un avis ou d'un document et qu'il n'avait pas été notifié. Le groupe et son unité indienne "mènent leurs activités dans le respect des lois", en particulier du droit de la concurrence, a dit Saint-Gobain. La CCI n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les documents relatifs à l'affaire accusent Saint-Gobain d'avoir conclu des accords avec des transformateurs de verre, en les obligeant à s'approvisionner "exclusivement" auprès de l'entreprise sous peine de ne plus être approvisionnés. Ils affirment également que, dans certains cas, la société a directement fixé les prix avec de gros clients tels que le géant indien de l'immobilier DLF. Saint-Gobain a ensuite demandé aux distributeurs de s'approvisionner à ces tarifs, selon les documents. DLF n'a pas souhaité faire de commentaires. Selon les documents déposés, Saint-Gobain offrait également des "remises importantes" sur les produits si un transformateur ou un distributeur de verre s'approvisionnait exclusivement auprès du groupe, et ne fournissait pas ceux qui traitaient avec des rivaux. (Reportage Aditya Kalra ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)