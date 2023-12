Saint-Gobain a conclu un accord en vue de la cession de son activité PIR au Royaume-Uni

6 décembre (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * SAINT-GOBAIN A CONCLU UN ACCORD AVEC SOPREMA EN VUE DE LA CESSION D'UNE PART MAJORITAIRE DE SON ACTIVITÉ D'ISOLATION EN MOUSSE DE POLYISOCYANURATE (PIR) OPÉRANT AU ROYAUME-UNI SOUS LA MARQUE CELOTEX * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION DEVRAIT INTERVENIR DÉBUT 2024 * LES ACTIFS DE CELOTEX SERONT TRANSFÉRÉS AU SEIN D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DISTINCTE, QUI SERA DÉTENUE À 75% PAR SOPREMA * SAINT-GOBAIN CONSERVERA LE TEMPS NÉCESSAIRE UNE PART MINORITAIRE DE 25% AU SEIN DE CETTE NOUVELLE SOCIÉTÉ POUR ASSURER UNE TRANSITION HARMONIEUSE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)