Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition D’Izomaks Industries en Arabie Saoudite

13 novembre (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN ARABIE SAOUDITE * A CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE L'ACQUISITION D'IZOMAKS INDUSTRIES LLC * ZOMAKS OPÈRE DEUX USINES DE PRODUCTION À RIYAD, EMPLOIE ENVIRON 140 PERSONNES ET GÉNÈRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 60 MILLIONS D'EUROS EN 2023 * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA SATISFACTION DES CONDITIONS D'USAGE ET DEVRAIT INTERVENIR D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)