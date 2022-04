Sainsbury's prévoit une baisse de ses bénéfices annuels en raison de l'inflation

par James Davey

LONDRES (Reuters) - Sainsbury's a prévenu jeudi que la hausse de l'inflation aurait des conséquence sur son bénéfice 2022-23, alors que la chaîne de supermarchés britannique a fait état d'un bénéfice pour l'année achevée qui a plus que doublé.

Le groupe prévoit un bénéfice sous-jacent avant impôt pour l'année fiscale 2022-23 entre 630 et 690 millions de livres (750,8-822,4 millions d'euros) tandis que les analystes tablaient sur une prévision plus optimiste de 703 millions de livres.

La chaîne de supermarchés a cependant fait état pour l'année fiscale close fin mars, d'un bénéfice annuel de 730 millions de livres, contre 357 millions de livres l'année précédente, aidé notamment par la baisse des coûts durant la pandémie de COVID-19.

"L'année à venir sera impactée par des pressions et des incertitudes externes importantes, notamment une hausse plus élevée des coûts d'exploitation et des pressions sur le coût de la vie ayant un impact sur les revenus disponibles des clients", a déclaré le directeur général du groupe, Simon Roberts

L'inflation au Royaume-Uni, qui a atteint 7,0% sur un an en mars, a provoqué la plus forte pression sur le pouvoir d'achat des ménages britanniques depuis au moins les années 1950, tandis que la confiance des ménages est au plus bas.

Tesco, le numéro un de la distribution britannique, a également dit plus tôt ce mois-ci prévoir une baisse de ses bénéfices sur l'exercice 2022-2023 en raison de la pression exercée par l'inflation sur ses supermarchés et ses clients.

Le titre Sainsbury's qui reculait de 3,7% dans les premiers échanges, a perdu 13% depuis le début de l'année.

(Reportage James Davey, version française Diana Mandiá; édité par Kate Entringer)