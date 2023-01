Sainsbury's anticipe un bénéfice dans le haut de la fourchette après les ventes de Noël

LONDRES, 11 janvier (Reuters) - La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's prévoit un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette de ses prévisions après avoir enregistré une croissance de 5,9% de ses ventes sur les trois derniers mois de 2022.

Le groupe, qui détient une part de 15,5% du marché britannique de l'alimentation, avait précédemment tablé sur un bénéfice sous-jacent avant impôt pour l'année fiscale 2022-23 compris entre 630 et 690 millions de livres (713-781 millions d'euros), contre 730 millions de livres en 2021-22.

Les analystes anticipaient en moyenne 644 millions de livres, selon un consensus établi par la société.

Sainsbury's a déclaré que les ventes totales sur les 16 semaines au 7 janvier, hors carburant, ont augmenté de 5,2%, reflétant l'inflation et "des tendances de volume relativement résilientes."

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 5,6%, tandis que les ventes de marchandises diverses ont dépassé les attentes en augmentant de 4,6%.

"L'investissement dans la valeur, l'innovation, le service et la disponibilité des produits a permis de renforcer les tendances en volume dans les secteurs de l'alimentaire et des articles d'usage courant, en particulier à Noël", a déclaré le directeur général Simon Roberts.

"Nous restons attentifs au contexte de la consommation", a-t-il cependant ajouté.

Les consommateurs britanniques sont confrontés à la perspective d'une pression encore plus forte sur leurs finances en 2023, avec des impôts et des taux de crédit plus élevés et une réduction de l'aide gouvernementale sur les factures d'énergie des ménages. (Reportage James Davey, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)