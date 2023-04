Sainsbury's affiche un bénéfice annuel en recul

LONDRES, 27 avril (Reuters) - La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's a fait état jeudi d'une baisse de 5% de son bénéfice annuel mais anticipe pour l'exercice à venir un résultat supérieur aux attentes, malgré des perspectives encore incertaines pour les dépenses de consommation. Sainsbury's, qui détient une part de 15% du marché britannique de l'alimentation, a annoncé un bénéfice annuel sous-jacent avant impôt de 690 millions de livres (779,02 millions d'euros), contre 730 millions de livres enregistrés en 2021-22. Le titre du groupe reculait de 0,7% à 08h16 à la Bourse de Londres. Sainsbury's a également fait état d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 5,3% à 31,5 milliards de livres. Pour l'exercice 2023-24, la société prévoit un bénéfice compris entre 640 et 700 millions de livres, au dessus de la prévision moyenne des analystes à 631 millions de livres. (Reportage James Davey ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)