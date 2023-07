Safran veut acquérir les activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace

(Reuters) - L'industriel français Safran a annoncé vendredi un projet d'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace, dans le cadre d'une offre en numéraire basée sur une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars (1,62 milliard d'euros). "Cette opération nous permettrait de proposer une offre complète à nos clients et nous placerait en excellente position sur la prochaine génération de plateformes dans un contexte d’électrification croissante des fonctions", a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'équipementier aéronautique, Olivier Andriès. Selon Safran, la transaction devrait générer des synergies de coûts avant impôt d'environ 50 millions de dollars par an, mises en place progressivement de 2025 à 2028. Ces synergies viendraient notamment d'économies d'échelle dans les achats, de complémentarités dans la recherche et le développement, ainsi que de l'internalisation de flux d'approvisionnement et de production. L'activité ciblée devrait générer en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 130 millions de dollars, a déclaré Safran. Elle emploie environ 3.700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie. L'opération devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2024. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)