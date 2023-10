Safran signe un contrat de maintenance de cinq ans avec Wizz Air

17 octobre (Reuters) - Safran SA: * SAFRAN SÉLECTIONNÉ POUR ASSURER LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE DES TRAINS D'ATTERRISSAGE DES AIRBUS A320/A321 DE LA COMPAGNIE WIZZ AIR * SAFRAN LANDING SYSTEMS A SIGNÉ UN CONTRAT DE CINQ ANS AVEC LA COMPAGNIE WIZZ AIR POUR ASSURER LA MAINTENANCE, LA RÉPARATION ET LA RÉVISION (MRO) DES TRAINS D'ATTERRISSAGE DE 57 APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320 * LES OPÉRATIONS SONT ASSURÉES PAR LE SITE MRO DE SAFRAN LANDING SYSTEMS BASÉ À GLOUCESTER, EN GRANDE-BRETAGNE Texte original tinyurl.com/yj9nsr2e Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)