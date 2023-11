Safran reçoit une commande d'Emirates pour plus de 1,2 Md$ !

Safran reçoit une commande d'Emirates pour plus de 1,2 Md$ !













14 novembre (Reuters) - Safran a annoncé mardi avoir signé des contrats avec la compagnie aérienne Emirates pour un montant total de plus de 1,2 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros). Les contrats prévoient la fourniture de sièges haut de gamme pour la nouvelle flotte d'Emirates d'A350 de 777X-9 et de B777-300, d'équipements de cabine, de systèmes d'atterrissage, de rétrofit et de services de maintenance et d'entretien, a déclaré dans un communiqué l'équipementier aéronautique français. (Rédigé par Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)