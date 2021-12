Safran négocie le rachat d'Orolia

PARIS (Reuters) - Safran a annoncé lundi être entré en négociations exclusives en vue du rachat de la société Orolia, spécialisée dans les solutions de positionnement et de navigation pour les activités civiles et militaires.

Le groupe française n'a pas dévoilé le montant prévu de l'opération, précisant simplement qu'Orolia, qui emploie environ 435 personnes, devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires "supérieur à 100 millions d'euros".

La société, détenue par Eurazeo et ses fondateurs et dirigeants, fournit "des équipements, des solutions de simulation et de test et des balises de localisation d'urgence pour les applications militaires et de l'aviation commerciale", explique Safran, qui prévoit de finaliser le rachat mi-2022.

