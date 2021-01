Safran : Le directeur financier nommé directeur général adjoint

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Safran a annoncé vendredi une série de nominations au sein de son comité exécutif, dont celle de Bernard Delpit comme directeur général adjoint du groupe.

Bernard Delpit, 56 ans, était depuis 2015 directeur financier de Safran, en charge également de la stratégie, des fusions-acquisitions et de l'immobilier.

Safran, dirigé par Olivier Andriès, a également annoncé la nomination de deux nouveaux membres à son comité exécutif: Frédéric Verger, nommé directeur du digital et des systèmes d'information et Bruno Durand, nommé directeur industrie, achats et performance.

(Blandine Hénault)