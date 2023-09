Safran : La chaîne d'approvisionnement restera sous pression jusqu'en 2024 (DG)

Safran : La chaîne d'approvisionnement restera sous pression jusqu'en 2024 (DG)













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale resteront sous pression jusqu'en 2024, a prévenu vendredi le directeur général de Safran, Olivier Andries. "On reste dans une situation difficile en termes de 'supply chain'. Les problématiques de 'supply chain' sont loin d'être réglées, je pense qu'elles vont durer probablement largement encore en 2024", a-t-il déclaré à l'AJPAE, l'association française des journalistes de l'aéronautique et de l'espace. L'équipementier français coproduit avec General Electric le moteur LEAP, largement utilisé pour les avions moyen-courriers, et est également l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'autres équipements aéronautiques. La pression est particulièrement forte sur les approvisionnements en titane et en acier, ce qui contribue à augmenter les prix dans le secteur, a ajouté Olivier Andries. Il a également souligné les problèmes d'approvisionnement en pièces moulées et forgées, mais a déclaré que la pénurie mondiale de puces informatiques s'était considérablement atténuée. Le directeur général de Safran a également évoqué les difficultés de recrutement du secteur à la suite d'une vague de départs à la retraite anticipée pendant la pandémie de COVID-19. Il a en outre dit que le fabricant de moteurs d'avion CFM était totalement aligné avec les constructeurs sur la production d'avions jusqu'à la fin de 2024, mais qu'il discutait encore des quantités de moteurs à fournir pour 2025. CFM est le seul fabricant de moteurs pour équiper le Boeing 737 et détient 60% du carnet de commandes de l'Airbus A320, sur lequel les compagnies aériennes peuvent choisir entre les moteurs de CFM et ceux de Pratt & Whitney. (Reportage Tim Hepher ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)