Safran: Hausse de 10,4% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, objectif de cash-flow libre relevé

PARIS (Reuters) - L'équipementier aéronautique Safran a annoncé vendredi une progression de 10,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à 3,734 milliards d'euros et a relevé son objectif de cash-flow libre pour 2021, tout en maintenant ses autres prévisions.

"Nous sommes très confiants dans l'atteinte de nos perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité en 2021 et encore plus positifs sur celle de cash-flow libre, qui est bien meilleur qu'attendu", a dit Olivier Andriès, le directeur général de Safran, dans un communiqué.

Le groupe a relevé son objectif de génération de cash-flow libre qu'il voit maintenant supérieur à 1,5 milliard d'euros grâce aux acomptes supplémentaires au titre des contrats export de Rafale et à une contribution positive du besoin en fonds de roulement.

La reprise partielle de la pandémie a stimulé les ventes de pièces de rechange pour les anciens moteurs CFM que Safran coproduit pour Airbus et Boeing avec General Electric, ainsi que des pièces pour d'autres équipements comme les freins et les cabines.

Le chiffre d'affaires de l'activité des pièces de rechange pour moteurs civils, très suivi, a augmenté de 43,8% en dollars au troisième trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente, et de 24% par rapport au deuxième trimestre de cette année.

(Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)