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Safran et Nexter, société de KNDS développent deux nouveaux viseurs pour le char Leclerc rénové

Safran et Nexter, société de KNDS développent deux nouveaux viseurs pour le char Leclerc rénové

8 février (Reuters) - Safran SA:

* NEXTER, SOCIÉTÉ DE KNDS, ET SAFRAN DÉVELOPPENT DEUX NOUVEAUX VISEURS POUR LE CHAR LECLERC RÉNOVÉ

* LA FONCTION " OBSERVATION " DU CHAR LECLERC RÉNOVÉ SERA PORTÉE AU DERNIER STANDARD, NOTAMMENT GRÂCE AU VISEUR PASEO, POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES DU CHAMP DE BATAILLE MODERNE

* CES LECLERC RÉNOVÉS SONT EN COURS DE PRODUCTION DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2023 ET L'ENSEMBLE DE CES CHARS SERA LIVRÉ AVEC LEURS VISEURS MODERNISÉS D'ICI 2035 Texte original : http://tinyurl.com/2ad94nab Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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