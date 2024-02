Safran et Nexter, société de KNDS développent deux nouveaux viseurs pour le char Leclerc rénové

8 février (Reuters) - Safran SA: * NEXTER, SOCIÉTÉ DE KNDS, ET SAFRAN DÉVELOPPENT DEUX NOUVEAUX VISEURS POUR LE CHAR LECLERC RÉNOVÉ * LA FONCTION " OBSERVATION " DU CHAR LECLERC RÉNOVÉ SERA PORTÉE AU DERNIER STANDARD, NOTAMMENT GRÂCE AU VISEUR PASEO, POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES DU CHAMP DE BATAILLE MODERNE * CES LECLERC RÉNOVÉS SONT EN COURS DE PRODUCTION DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2023 ET L'ENSEMBLE DE CES CHARS SERA LIVRÉ AVEC LEURS VISEURS MODERNISÉS D'ICI 2035 Texte original : http://tinyurl.com/2ad94nab Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)