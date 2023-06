Safran et MTU Aero Engines vont développer un moteur européen d’hélicoptère militaire

Safran et MTU Aero Engines vont développer un moteur européen d’hélicoptère militaire













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'industriel français Safran et le groupe aéronautique allemand MTU Aero Engines ont annoncé mardi la création d'une coentreprise afin de développer un nouveau moteur destiné au projet européen d'hélicoptère ENGRT, piloté par Airbus Helicopters. "L'un des principaux objectifs de cette collaboration est de se positionner pour répondre à un appel d'offres spécifique concernant les moteurs d'hélicoptères militaires dans le Fonds européen de défense", précisent les deux groupes, qui détiendront chacun 50% de la nouvelle structure, dans un communiqué commun. Les entreprises entendent développer ce moteur afin d'équiper un hélicoptère militaire qui entrera en service d’ici 2040. Le projet ENGRT (European Next Generation Rotorcraft Technologies) a pour objectif de coordonner les besoins des armées européennes pour développer les technologies des avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)