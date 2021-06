Safran et GE Aviation s'associent pour des moteurs plus respectueux de l'environnement

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les groupes aéronautiques Safran et son partenaire américain GE Aviation ont annoncé lundi le lancement d'un programme de développement technologique de moteurs capables de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux moteurs actuels.

Ce programme baptisé CFR RISE pourrait être mis en oeuvre vers le milieu de la prochaine décennie, ont déclaré les deux motoristes dans un communiqué commun.

"Notre secteur est aujourd'hui confronté aux défis les plus importants de son histoire. Nous devons agir sans plus attendre et intensifier nos efforts pour réduire notre impact sur l'environnement", a annoncé Olivier Andriès, directeur général de Safran.

Safran et GE Aviation ont également annoncé l'extension jusqu'en 2050 de leur partenariat dans la coentreprise CFM International, l'un des principaux fournisseurs de moteurs à Airbus et Boeing.

(Tim Hepher, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)