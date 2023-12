Safran demande des plans de production "réalistes" pour l'aéronautique alors que l'offre reste limitée

Crédit photo © Reuters

par Tim Hepher CASABLANCA, Maroc (Reuters) - Les chaînes d'approvisionnement mondiales dans le secteur aéronautique peinent encore à se remettre d'une série de chocs externes, a déclaré le directeur général de Safran, qui a mis en garde contre des objectifs de production irréalistes alors que l'aviation doit faire face à la demande croissante des voyages. Avec General Electric, Safran coproduit les moteurs LEAP pour tous les Boeing et plus de la moitié des avions à fuselage étroit d'Airbus par l'intermédiaire de leur entreprise CFM International. "La chaîne d'approvisionnement a encore du mal à se remettre du choc de la pandémie, ainsi que des autres chocs : Ukraine, énergie, inflation et main-d'oeuvre", a déclaré le directeur général Olivier Andriès lors d'une visite au Maroc pour signer un pacte gouvernemental visant à stimuler les chaînes d'approvisionnement. Invoquant des problèmes d'approvisionnement, CFM a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les livraisons de LEAP en 2023, les ramenant d'environ 50% à 40-45%, soit des livraisons de l'ordre de 1.600 à 1.650 unités. (Reportage Tim Hepher, version Française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)